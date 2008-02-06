CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Linear Regression Line (Линия Линейной Регрессии) - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English
Просмотров:
7624
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Количество баров, которые принимают участие в расчетах можно изменить с помощью параметра barsToCount. Обновляется каждый тик. За основу взял http://codebase.mql4.com/ru/code/7197
В отличии от последнего индикатора, этот рисуется, используя буффер.




Median Median

Индикатор показывает среднее между наибольшей и наименьшей ценой за промежуток времени.

KAGI-1 KAGI-1

Индикатор KAGI-1.

Combined MA Signal Combined MA Signal

Комбинированный MA

Supertrend Supertrend

Индикатор Supertrend. Показыват цветом покупку и продажу.