Expert Advisors

Alligator - Experte für den MetaTrader 5

German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
1278
Rating:
(35)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Alligator.mq5 (34.87 KB) ansehen
Autor der Idee: Andrey Kornishkin, ursprünglicher Autor: barabashkakvn.

Ein Handelssystem auf Basis des Indikators Alligator. Wenn möglich, verschiebt der EA die Position auf Breakeven und startet den Trailing-Stopp.

KAUF-Signal:

Alligator KAUF

VERKAUF Signal:

Alligator VERKAUF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19172

