Der Expert Advisor verwendet folgende Indikatoren: Gleitender Durchschnitt, Convergence/Divergence, MACD; Moving Average, MA; Average Directional Movement Index, ADX. Er schließt Positionen im Gewinn zur Hälfte.

Der Expert Advisor handelt im Seitwärtskanal. Wurde ein Seitwärtskanal oder ein sich verlangsamender Markt ermittelt, platziert de EA Pending-Order, weil er einen Ausbruch erwartet.