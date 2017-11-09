und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Alligator - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 1278
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor der Idee: Andrey Kornishkin, ursprünglicher Autor: barabashkakvn.
Ein Handelssystem auf Basis des Indikators Alligator. Wenn möglich, verschiebt der EA die Position auf Breakeven und startet den Trailing-Stopp.
KAUF-Signal:
VERKAUF Signal:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19172
Der Expert Advisor verwendet folgende Indikatoren: Gleitender Durchschnitt, Convergence/Divergence, MACD; Moving Average, MA; Average Directional Movement Index, ADX. Er schließt Positionen im Gewinn zur Hälfte.Flat Channel
Der Expert Advisor handelt im Seitwärtskanal. Wurde ein Seitwärtskanal oder ein sich verlangsamender Markt ermittelt, platziert de EA Pending-Order, weil er einen Ausbruch erwartet.
Der EA sperrt Positionen.e-Skoch pending orders
Er arbeitet mit schwebenden (pending) Stop-Orders (Buy Stop und Sell Stop). Monitors Spread %.