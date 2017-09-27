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Alligator - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Andrey Kornishkin, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Торговая система на основе индикатора Alligator. При возможности сначала переводит позицию в безубыток, а затем подключает трейлинг.
Сигнал для BUY:
Сигнал для SELL:
Советник торгует в канале. При нахождении флетового канала или замедления движения рынка советник ставит отложенный ордер на пробой.Дифференциальный индикатор Султонова
Отображение усредненных величин сил быков и медведей.
Библиотека для создания значков на панели задач Windows и отправки им текстовых уведомлений. Использование данной библиотеки поможет сделать ваши MQL программы более информативными.HarVesteR
Советник использует индикаторы: Moving Average Convergence/Divergence, MACD; Moving Average, MA; Average Directional Movement Index, ADX. Закрытие половины прибыльной позиции.