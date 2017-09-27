Автор идеи - Andrey Kornishkin, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Торговая система на основе индикатора Alligator. При возможности сначала переводит позицию в безубыток, а затем подключает трейлинг.

Сигнал для BUY:

Сигнал для SELL: