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Alligator - эксперт для MetaTrader 5

AM2 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3169
Рейтинг:
(35)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - Andrey Kornishkin, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Торговая система на основе индикатора Alligator. При возможности сначала переводит позицию в безубыток, а затем подключает трейлинг.

Сигнал для BUY:

Alligator BUY

Сигнал для SELL:

Alligator SELL

Flat Channel Flat Channel

Советник торгует в канале. При нахождении флетового канала или замедления движения рынка советник ставит отложенный ордер на пробой.

Дифференциальный индикатор Султонова Дифференциальный индикатор Султонова

Отображение усредненных величин сил быков и медведей.

Notify Icon Notify Icon

Библиотека для создания значков на панели задач Windows и отправки им текстовых уведомлений. Использование данной библиотеки поможет сделать ваши MQL программы более информативными.

HarVesteR HarVesteR

Советник использует индикаторы: Moving Average Convergence/Divergence, MACD; Moving Average, MA; Average Directional Movement Index, ADX. Закрытие половины прибыльной позиции.