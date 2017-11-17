CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Alligator - expert para MetaTrader 5

AM2 | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
2157
Avaliação:
(35)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor da ideia - Andrey Kornishkin, autor do código mql5 - barabashkakvn.

Sistema de negociação com base no indicador Alligator. Se possível, em primeiro lugar move a posição para o break-even e, em seguida, posiciona o trailing.

Sinal para BUY:

Alligator BUY

Sinal para SELL:

Alligator SELL

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19172

HarVesteR HarVesteR

O Expert Advisor utiliza os indicadores: Moving Average Convergence/Divergence, MACD; Moving Average, MA; Average Directional Movement Index, ADX. Fechamento da metade da posição lucrativa.

Flat Channel Flat Channel

EA que negocia no canal. Quando um canal plano é encontrado ou quando o mercado desacelera, o EA coloca uma ordem pendente esperando a fuga do canal.

Locker Locker

Duais posições idênticas em diferentes direções e em um único instrumento, bloqueio de posição.

e-Skoch pending orders e-Skoch pending orders

Trabalho com ordens pendentes de stop (Buy Stop e Sell Stop). Rastreamento da % dos fundos.