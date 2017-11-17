EA que negocia no canal. Quando um canal plano é encontrado ou quando o mercado desacelera, o EA coloca uma ordem pendente esperando a fuga do canal.

O Expert Advisor utiliza os indicadores: Moving Average Convergence/Divergence, MACD; Moving Average, MA; Average Directional Movement Index, ADX. Fechamento da metade da posição lucrativa.

Duais posições idênticas em diferentes direções e em um único instrumento, bloqueio de posição.

Trabalho com ordens pendentes de stop (Buy Stop e Sell Stop). Rastreamento da % dos fundos.