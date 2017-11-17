Participe de nossa página de fãs
Alligator - expert para MetaTrader 5
Publicado por:
- Vladimir Karputov
Visualizações:
- 2157
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia - Andrey Kornishkin, autor do código mql5 - barabashkakvn.
Sistema de negociação com base no indicador Alligator. Se possível, em primeiro lugar move a posição para o break-even e, em seguida, posiciona o trailing.
Sinal para BUY:
Sinal para SELL:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19172
