本 EA 交易使用了以下指标: 移动平均汇总/分离指标，MACD; 移动平均, MA; 平均方向移动指数，ADX。它会关闭一半的获利仓位。

本EA交易在通道中进行交易，当找到平缓通道时或者当市场变缓时，EA交易会设置挂单等待通道的突破。