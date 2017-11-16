代码库部分
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
2238
等级:
(35)
已发布:
已更新:
Alligator.mq5
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路的作者: Andrey Kornishkin, mq5 代码的作者: barabashkakvn.

一个基于鳄鱼指标的交易系统。如果有可能，EA交易会把仓位移动到盈亏平衡点，再启用追踪止损。

买入信号:

鳄鱼指标的买入

卖出信号:

鳄鱼指标的卖出

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19172

