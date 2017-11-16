请观看如何免费下载自动交易
Alligator - MetaTrader 5EA
- Vladimir Karputov
- 2238
思路的作者: Andrey Kornishkin, mq5 代码的作者: barabashkakvn.
一个基于鳄鱼指标的交易系统。如果有可能，EA交易会把仓位移动到盈亏平衡点，再启用追踪止损。
买入信号:
卖出信号:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19172
