記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Alligator - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 1179
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者：Andrey Kornishkin、mq5コードの著者：barabashkakvn
Alligator指標に基づいた取引システムです。可能であれば、EAはポジションを損益分岐点に移動してその後トレールストップを有効にします。
買いシグナル：
売りシグナル：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19172
