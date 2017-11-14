コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Alligator - MetaTrader 5のためのエキスパート

AM2 | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1179
評価:
(35)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アイディアの著者Andrey Kornishkinmq5コードの著者barabashkakvn

Alligator指標に基づいた取引システムです。可能であれば、EAはポジションを損益分岐点に移動してその後トレールストップを有効にします。

買いシグナル：

Alligator BUY

売りシグナル：

Alligator SELL

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19172

HarVesteR HarVesteR

エキスパートアドバイザーは、移動平均収束/発散(MACD)、移動平均(MA); 平均指向性移動指数(ADX)指標を使用します。収益性の高いポジションの半分は決済されます。

Flat Channel Flat Channel

このエキスパートアドバイザーはチャネル内で取引します。フラットなチャネルが見つかったり市場が減速したりすると、EAはチャネルの中断を予想して未決注文を出します。

Locker Locker

このEAはポジションをロックします。

e-Skoch pending orders e-Skoch pending orders

未決逆指値注文（売買とも）で動作します。スプレッド%を監視します。