Autor Real:

QuantifiEd

Descripcion:

El indicador de tendencia que da señales para realizar operaciones. El color del indicador depende de la dirección del movimiento de mercado determinada por la posición del indicador en relación con la línea cero. Cuando el color cambia de magenta al azul, es una señal de compra, cuando el color cambia de azul a magenta, hay una señal de venta.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 11.02.2008.

Parámetros de entrada:



SPerioD - en el período (100-200), la línea del indicador dará muchas señales falsas en el caso de los valores más bajos (< 100). El valor óptimo para gráficos en H1 es de 160-180. Para más cortos - 100-160;

SFactoR (de 1 a 10) - sensibilidad de línea de mercado para convertir lineas de tendencia fuertes (a veces falsas), valor óptimo (5-7);



(de 1 a 10) - sensibilidad de línea de mercado para convertir lineas de tendencia fuertes (a veces falsas), valor óptimo (5-7); ShiFt - cambio con respecto a la línea cero.





