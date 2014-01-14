Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
SeNSetiVe - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1296
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor Real:
QuantifiEd
Descripcion:
El indicador de tendencia que da señales para realizar operaciones. El color del indicador depende de la dirección del movimiento de mercado determinada por la posición del indicador en relación con la línea cero. Cuando el color cambia de magenta al azul, es una señal de compra, cuando el color cambia de azul a magenta, hay una señal de venta.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 11.02.2008.
Parámetros de entrada:
- SPerioD - en el período (100-200), la línea del indicador dará muchas señales falsas en el caso de los valores más bajos (< 100). El valor óptimo para gráficos en H1 es de 160-180. Para más cortos - 100-160;
- SFactoR (de 1 a 10) - sensibilidad de línea de mercado para convertir lineas de tendencia fuertes (a veces falsas), valor óptimo (5-7);
- ShiFt - cambio con respecto a la línea cero.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/782
Canal de trazo curvilíneo.CCalendarInputBox
El nuevo control CCalendarInputBox de la biblioteca IncGUI se ha diseñado para introducir fechas y horas.
Tres medias móviles con tres timeframes diferentes en un gráfico.FP channel
El canal se basa en los valores de precios extremos durante un período. Línea central, los valores de los bordes fronterizos superior e inferior del canal son determinados por el cálculo de los puntos de giro utilizados como soporte y resistencia.