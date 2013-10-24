Смотри, как бесплатно скачать роботов
MA_3HTF - индикатор для MetaTrader 5
- 2792
Три скользящих средних с трех различных таймфреймов на одном графике.
Индикатор MA_3HTF
Ticks_Volume_Indicator
Индикатор, использующий в своих расчетах тиковый объем.RSI_3HTF
Три осциллятора RSI с трех различных таймфреймов на одном графике.
Ergodic_Ticks_Volume_Indicator
Один из индикаторов тикового объема с многократными EMA-усреднениями Уильяма Блау.JFATL_3HTF
Три гладких быстрых цифровых фильтра JFATL с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.