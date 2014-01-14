Mira cómo descargar robots gratis
at_Itp(t)Env - indicador para MetaTrader 5
Descripcion:
Este indicador construye canales de trazos curvilíneos para cada punto del tiempo. Por lo tanto, tiene sentido observar el comportamiento de este canal en el historial.
En este momento cuando las barras se encuentran cercanas a la actual, el canal parece completamente diferente al de hace un rato!
Este indicador fue implementado en MQL4 y publicado en Code Base de mql4.com el 29.01.2008.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/779
