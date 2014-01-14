CodeBaseSecciones
at_Itp(t)Env - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1180
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
at_itpdtcenv.mq5 (9.58 KB) ver
Descripcion:

Este indicador construye canales de trazos curvilíneos para cada punto del tiempo. Por lo tanto, tiene sentido observar el comportamiento de este canal en el historial.

En este momento cuando las barras se encuentran cercanas a la actual, el canal parece completamente diferente al de hace un rato!

Este indicador fue implementado en MQL4 y publicado en Code Base de mql4.com el 29.01.2008.

Indiocador at_Itp(t)Env

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/779

