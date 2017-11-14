指標の線は、ユーザー定義の期間中のブルズパワーとベアーズパワーの累積合計を示します。





計算方法

ブルズパワーの計算式は下記です。

BullsPower(i) = SUM(Close(i) - Close(i + 1), N) / BUN

ここで、

BullsPower(i) - 現在のブルズパワー

- 現在のブルズパワー Close(i) - 現在のバーの終値

- 現在のバーの終値 Close(i + 1) - 前のバーの終値

- 前のバーの終値 N - 指標計算期間

- 指標計算期間 BUN - Nバーのうちで終値が前のバーより高い（正の増分）バーの数。合計には正の増分のみが含まれます。

したがって、ベアズパワーの計算式は下記です。

BearsPower(i) = SUM(Close(i + 1) - Close(i), N) / BEN

ここで、

BearsPower(i) - 現在のベアズパワー

- 現在のベアズパワー BEN - Nバーのうちで終値が前のバーより低い（負の増分）バーの数。合計には負の増分のみが含まれます。





パラメータ

Calculate period - 指標値の計算に使用された過去のバーの数（式でNとして指定） The number of bars to display - 指標値が表示される過去のバーの数。利用可能な履歴全体に指標を表示するには、自然数以外の数（0以下）を入力します。このパラメータは指標の品質には影響しません。





解釈

指標の赤線はベアズパワーを示し、青線はブルズパワーを示します。高い方の線が強い側を示しています。線の交わりはトレンドの変化を示し、上にあるように見えるパワーの方向で取引を開始する良いタイミングです。

図1 上昇トレンドの下降トレンドへの変化





更新：2017年9月22日