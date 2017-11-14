無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
SultonovのDifferential指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ
Ihor Herasko
1424
-
指標の線は、ユーザー定義の期間中のブルズパワーとベアーズパワーの累積合計を示します。
計算方法
ブルズパワーの計算式は下記です。
BullsPower(i) = SUM(Close(i) - Close(i + 1), N) / BUN
ここで、
- BullsPower(i) - 現在のブルズパワー
- Close(i) - 現在のバーの終値
- Close(i + 1) - 前のバーの終値
- N - 指標計算期間
- BUN - Nバーのうちで終値が前のバーより高い（正の増分）バーの数。合計には正の増分のみが含まれます。
したがって、ベアズパワーの計算式は下記です。
BearsPower(i) = SUM(Close(i + 1) - Close(i), N) / BEN
ここで、
- BearsPower(i) - 現在のベアズパワー
- BEN - Nバーのうちで終値が前のバーより低い（負の増分）バーの数。合計には負の増分のみが含まれます。
パラメータ
- Calculate period - 指標値の計算に使用された過去のバーの数（式でNとして指定）
- The number of bars to display - 指標値が表示される過去のバーの数。利用可能な履歴全体に指標を表示するには、自然数以外の数（0以下）を入力します。このパラメータは指標の品質には影響しません。
解釈
指標の赤線はベアズパワーを示し、青線はブルズパワーを示します。高い方の線が強い側を示しています。線の交わりはトレンドの変化を示し、上にあるように見えるパワーの方向で取引を開始する良いタイミングです。
図1 上昇トレンドの下降トレンドへの変化
更新：2017年9月22日
- ターミナルのロシア語を認識する際のエラーを修正しました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19142
