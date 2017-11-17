As linhas do indicadores mostram as somas acumuladas de touros e ursos para o período definido pelo usuário.





Método de cálculo

O poder dos touros é calculado pela seguinte fórmula:

BullsPower(i) = SUM(Close(i) - Close(i + 1), N) / BUN

Onde:

BullsPower(i) - poder atual dos touros;

- poder atual dos touros; Close(i) - preço Close da barra atual;

- preço Close da barra atual; Close(i + 1) - preço Close da barra anterior;

- preço Close da barra anterior; N - período de cálculo do indicador;

- período de cálculo do indicador; BUN - número de incrementos positivos dos preços Close durante N barras. A soma inclui apenas incrementos positivos.

Consequentemente, a seguinte fórmula é usada para calcular o poder dos ursos:

BearsPower(i) = SUM(Close(i + 1) - Close(i), N) / BEN

Onde:

BearsPower(i) - valor atual do porder dos ursos;

- valor atual do porder dos ursos; BEN - número de incrementos negativos dos preços Close durante N barras. A soma inclui apenas incrementos negativos.





Parâmetros

Calculate period / Período de cálculo - número de barras passadas utilizadas para o cálculo dos valores dos indicadores (especificado como N nas fórmulas). The number of bars to display / Número de barras de exibição - número de barras passadas, em que os valores do indicador serão exibidos. Para exibir o indicador em todo o histórico disponível, insira qualquer número não natural (0 ou menos). O parâmetro não afeta a qualidade do indicador.





Interpretação

A linha indicadora vermelha mostra o poder dos ursos, e a linha azul indica o poder dos touros. A linha mais alta mostra o lado mais forte. A interseção de linhas indica mudança de tendência e é um bom momento para abrir um negócio na direção do poder, que parece estar acima.

Fig. 1. A mudança da tendência ascendente para descendente.





Update 22.09.2017