Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Indicador diferencial por Sultonov - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Ihor Herasko
- Visualizações:
- 2526
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
As linhas do indicadores mostram as somas acumuladas de touros e ursos para o período definido pelo usuário.
Método de cálculo
O poder dos touros é calculado pela seguinte fórmula:
Onde:
- BullsPower(i) - poder atual dos touros;
- Close(i) - preço Close da barra atual;
- Close(i + 1) - preço Close da barra anterior;
- N - período de cálculo do indicador;
- BUN - número de incrementos positivos dos preços Close durante N barras. A soma inclui apenas incrementos positivos.
Consequentemente, a seguinte fórmula é usada para calcular o poder dos ursos:
Onde:
- BearsPower(i) - valor atual do porder dos ursos;
- BEN - número de incrementos negativos dos preços Close durante N barras. A soma inclui apenas incrementos negativos.
Parâmetros
- Calculate period / Período de cálculo - número de barras passadas utilizadas para o cálculo dos valores dos indicadores (especificado como N nas fórmulas).
- The number of bars to display / Número de barras de exibição - número de barras passadas, em que os valores do indicador serão exibidos. Para exibir o indicador em todo o histórico disponível, insira qualquer número não natural (0 ou menos). O parâmetro não afeta a qualidade do indicador.
Interpretação
A linha indicadora vermelha mostra o poder dos ursos, e a linha azul indica o poder dos touros. A linha mais alta mostra o lado mais forte. A interseção de linhas indica mudança de tendência e é um bom momento para abrir um negócio na direção do poder, que parece estar acima.
Fig. 1. A mudança da tendência ascendente para descendente.
Update 22.09.2017
- O erro ao reconhecer a língua russa do terminal foi corrigido.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19142
O script possui três funções independentes para determinar os futuros FORTS atuais.Vortex Indicator System
Sistema de negociação com base nos sinais do indicador Vortex.
EA que negocia no canal. Quando um canal plano é encontrado ou quando o mercado desacelera, o EA coloca uma ordem pendente esperando a fuga do canal.HarVesteR
O Expert Advisor utiliza os indicadores: Moving Average Convergence/Divergence, MACD; Moving Average, MA; Average Directional Movement Index, ADX. Fechamento da metade da posição lucrativa.