指标线显示了用户定义的时段下多头和空头能量的总值。





计算方法

多头能量是使用下面的公式计算的:

BullsPower(i) = SUM(Close(i) - Close(i + 1), N) / BUN

其中使用的有:

BullsPower(i) - 当前的多头能量。

Close(i) - 当前柱的收盘价。

Close(i + 1) - 前一个柱的收盘价。

N - 指标计算的周期数.

BUN - 在N个柱中收盘价的正向增长数量，总和只包括正增长。

相应地，下面的公式用于计算空头动能:

BearsPower(i) = SUM(Close(i + 1) - Close(i), N) / BEN

其中使用的有:

BearsPower(i) - 当前的空头动能.

BEN - 在N个柱内收盘价的负增长的数量，总和只包含负增长。





参数

Calculate period - 用于计算指标值的过去柱的数量 (在公式中指定的 N ). The number of bars to display - 指标值将会显示的过去柱的数量，如需在全部可用历史中显示指标，输入任何非自然数 (0 或者更小的). 这个参数不会影响指标的质量。





解释

红色指标线显示了空头动能，而蓝色指标线指示了多头动能，线越高，方向就越强。线的交叉指示了趋势的改变，并且这是一个交易的好时机，交易的方向是更强的方向。

图 1. 上涨趋势变成下跌趋势。





更新于 2017年9月22日