请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Sultonov 的差异指标 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Ihor Herasko
- 显示:
- 2219
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标线显示了用户定义的时段下多头和空头能量的总值。
计算方法
多头能量是使用下面的公式计算的:
BullsPower(i) = SUM(Close(i) - Close(i + 1), N) / BUN
其中使用的有:
- BullsPower(i) - 当前的多头能量。
- Close(i) - 当前柱的收盘价。
- Close(i + 1) - 前一个柱的收盘价。
- N - 指标计算的周期数.
- BUN - 在N个柱中收盘价的正向增长数量，总和只包括正增长。
相应地，下面的公式用于计算空头动能:
BearsPower(i) = SUM(Close(i + 1) - Close(i), N) / BEN
其中使用的有:
- BearsPower(i) - 当前的空头动能.
- BEN - 在N个柱内收盘价的负增长的数量，总和只包含负增长。
参数
- Calculate period - 用于计算指标值的过去柱的数量 (在公式中指定的 N ).
- The number of bars to display - 指标值将会显示的过去柱的数量，如需在全部可用历史中显示指标，输入任何非自然数 (0 或者更小的). 这个参数不会影响指标的质量。
解释
红色指标线显示了空头动能，而蓝色指标线指示了多头动能，线越高，方向就越强。线的交叉指示了趋势的改变，并且这是一个交易的好时机，交易的方向是更强的方向。
图 1. 上涨趋势变成下跌趋势。
更新于 2017年9月22日
- 修正了终端为俄语时的识别错误。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19142
Current Next Futures
该脚本程序有三个用于判断当前的 FORTS 期货的独立功能。Vortex 指标系统
一个基于 Vortex 指标信号的交易系统。