und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Differential indicator by Sultonov - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Ihor Herasko
- Ansichten:
- 1157
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die Linien des Indikators zeigen die aufgelaufenen Summen von Bull und Bear für die nutzerdefinierte Periodenlänge.
Methode der Berechnung
Bull Power berechnet sich nach folgender Formel:
wobei gilt:
- BullsPower(i) - der aktuelle Wert von Bull Power.
- Close(i) - Der Schlusskurs der aktuellen Bar
- Close(i + 1) - der Schlusskurs der vorherigen Bar.
- N - Periodenlänge des Indikators.
- BUN - Die Anzahl positiver Schritte der Schlusskurse während N Bars. Die Summe beinhaltet nur positive Schritte.
Dementsprechend wird nach folgender Formel Bear Power berechnet:
wobei gilt:
- BearsPower(i) - der aktuelle Wert von Bear Power.
- BEN - Die Anzahl negativer Schritte der Schlusskurse während N Bars. Die Summe beinhaltet nur negative Schritte.
Parameter
- Calculate period - die Anzahl der vorherigen Bars zur Berechnung des Indikators (in den Formeln angegeben als N).
- The number of bars to display - Anzahl der vorherigen Bars, für die der Indikator die dargestellt werden sollen. Um den Indikator im ganzen Chart anzuzeigen, tragen Sie eine ungewöhnliche Zahl (0 oder weniger) ein. Dieser Parameter beeinflusst nicht die Qualität des Indikators.
Interpretation
Die rote Linie des Indikators zeigt Bear Power und die blaue Linie Bull Power. Die obere Linie zeigt die stärkere Seite. Der Schnittpunkt der Linien zeigt eine Trendwende an und ist ein guter Zeitpunkt, um eine Position in Richtung der jetzt oberen Linie zu eröffnen.
Abb. 1. Trendwechsel von aufwärts nach abwärts.
Update 22.09.2017
- Der Fehler beim Erkennen der russischen Sprache des Terminals wurde behoben.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19142
Das Skript verfügt über drei unabhängige Funktionen zur Bestimmung der aktuellen FORTS-Futures.Vortex Indicator System
Ein Handelssystem auf Basis der Signale des Indikators Vortex.
Der Expert Advisor handelt im Seitwärtskanal. Wurde ein Seitwärtskanal oder ein sich verlangsamender Markt ermittelt, platziert de EA Pending-Order, weil er einen Ausbruch erwartet.HarVesteR
Der Expert Advisor verwendet folgende Indikatoren: Gleitender Durchschnitt, Convergence/Divergence, MACD; Moving Average, MA; Average Directional Movement Index, ADX. Er schließt Positionen im Gewinn zur Hälfte.