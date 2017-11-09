Die Linien des Indikators zeigen die aufgelaufenen Summen von Bull und Bear für die nutzerdefinierte Periodenlänge.





Methode der Berechnung

Bull Power berechnet sich nach folgender Formel:

BullsPower(i) = SUM(Close(i) - Close(i + 1), N) / BUN

wobei gilt:

BullsPower(i) - der aktuelle Wert von Bull Power.

- der aktuelle Wert von Bull Power. Close(i) - Der Schlusskurs der aktuellen Bar

- Der Schlusskurs der aktuellen Bar Close(i + 1) - der Schlusskurs der vorherigen Bar.

- der Schlusskurs der vorherigen Bar. N - Periodenlänge des Indikators.

- Periodenlänge des Indikators. BUN - Die Anzahl positiver Schritte der Schlusskurse während N Bars. Die Summe beinhaltet nur positive Schritte.

Dementsprechend wird nach folgender Formel Bear Power berechnet:

BearsPower(i) = SUM(Close(i + 1) - Close(i), N) / BEN

wobei gilt:

BearsPower(i) - der aktuelle Wert von Bear Power.

- der aktuelle Wert von Bear Power. BEN - Die Anzahl negativer Schritte der Schlusskurse während N Bars. Die Summe beinhaltet nur negative Schritte.





Parameter

Calculate period - die Anzahl der vorherigen Bars zur Berechnung des Indikators (in den Formeln angegeben als N). The number of bars to display - Anzahl der vorherigen Bars, für die der Indikator die dargestellt werden sollen. Um den Indikator im ganzen Chart anzuzeigen, tragen Sie eine ungewöhnliche Zahl (0 oder weniger) ein. Dieser Parameter beeinflusst nicht die Qualität des Indikators.





Interpretation

Die rote Linie des Indikators zeigt Bear Power und die blaue Linie Bull Power. Die obere Linie zeigt die stärkere Seite. Der Schnittpunkt der Linien zeigt eine Trendwende an und ist ein guter Zeitpunkt, um eine Position in Richtung der jetzt oberen Linie zu eröffnen.

Abb. 1. Trendwechsel von aufwärts nach abwärts.





Update 22.09.2017