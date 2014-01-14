X2MA_BBx3_Cloud

Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Bandas de Bollinger ® construidas con el estilo DRAW_FILLING y visualizadas como un fondo de colores, lo cual en muchos casos las hace más visibles.
Parámetros de entrada:
//+----------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // Primer método de suavizado input int Length1=100; // Primera profundidad de suavizado input int Phase1=15; // Primer parámetro de suavizado input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Segundo método de suavizado input int Length2=20; // Segunda profundidad de suavizado input int Phase2=100; // Segundo parámetro de suavizado input int BandsPeriod=100; // Periodo de suavizado para BB input double BandsDeviation = 2.0; // Nuúmero de desviaciones input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Precio aplicado input int Shift=0; // Desplazamiento horizontal del indicador en barras input int PriceShift=0; // Desplazamiento vertical del indicador en puntos
La línea media del indicador se construye a partir de la media móvil universal con dos suavizados y la posibilidad de seleccionar cada uno de esos suavizados a partir de una docena de posibles variantes:
- SMA - media móvil simple;
- EMA - media móvil exponencial;
- SMMA - media móvil suavizada;
- LWMA - media móvil lineal ponderada;
- JJMA - media adaptativa JMA;
- JurX - suavizado ultralineal;
- ParMA - suavizado parabólico;
- T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillson;
- VIDYA - suavizado utilizando el algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavizado utilizando el algoritmo de Perry Kaufman.
Se debe tener en cuenta que los parámetros Phase1 y Phase2 tienen un significado completamente diferente para cada algoritmo de suavizado. Para JMA, Phase es una variable externa que toma valores entre -100 y +100. Para T3 es un coeficiente de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es el periodo del oscilador CMO y para AMA es el periodo de la EMA lenta. En los otros algoritmos esos parámetros no afectan el suavizado. Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo, que por defecto es igual 2. El coeficiente para elevar a potencia es también 2 para AMA.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".
