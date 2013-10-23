Реальный автор:

fxfariz a.k.a warrior trader

Индикатор, отображающий уровни ДиНаполи на текущем графике с использованием алертов.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.04.2008.





Индикатор DinapoliTarget_Malay