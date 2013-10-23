Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DinapoliTarget_Malay - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2656
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
fxfariz a.k.a warrior trader
Индикатор, отображающий уровни ДиНаполи на текущем графике с использованием алертов.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.04.2008.
Индикатор DinapoliTarget_Malay
TrendlinesDay
Индикатор строит трендовые линии поддержки и сопротивления.EMA_Prediction
Семафорный стрелочный индикатор с использованием двух скользящих средних.