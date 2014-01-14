CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

i-SKB-F - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1005
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
i-skb-f.mq5 (12.37 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor original:

KimIV

Canales móviles basados en fractales de Barishpolts

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base de mql4.com el 09.02.2008.

Figura 1. Indicador i-SKB-F

Figura 1. Indicador i-SKB-F

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1903

UltraWPR UltraWPR

Este indicador se basa en WPR (Rango Porcentual de Larry Williams) y el análisis de sus múltiples lineas de señal.

Flame Flame

El indicador muestra el método de trazado de áreas semitransparentes gradientes con velocidad de actualización independiente.

FractalLevels FractalLevels

FractalLevels visualiza un canal basado en fractales.

^X_NonLinearRegression ^X_NonLinearRegression

Regresión no-lineal con interpolación de los precios futuros del gráfico.