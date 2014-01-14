Mira cómo descargar robots gratis
Flame - indicador para MetaTrader 5
El indicador muestra el método de trazado de áreas semitransparentes gradientes con velocidad de actualización independiente.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1951
XMA_Ichimoku
Media Móvil con un algoritmo de cálculo equivalente al indicador Ichimoku Kinko Hyo.HL Cross Signal for WPR
HLCrossSig para WPR puede considerarse un indicador de tendencia, ya que su intención es "capturar" tendencias. Sin embargo, es un indicador bastante complejo e informativo que permite excluir toda influencia psicológica y emocional del trading.