^X_NonLinearRegression - indicador para MetaTrader 5

Senior Linux Hacker
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1383
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Senior Linux Hacker

Este indicador construye un canal mediante regresión no-lineal. Además de general el canal para los valores actuales del precio, este indicador también construye un canal para los movimentos estimados del precio a futuro.

^X_NonLinearRegression

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/743

