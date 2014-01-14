Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
^X_NonLinearRegression - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1383
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Senior Linux Hacker
Este indicador construye un canal mediante regresión no-lineal. Además de general el canal para los valores actuales del precio, este indicador también construye un canal para los movimentos estimados del precio a futuro.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/743
FractalLevels
FractalLevels visualiza un canal basado en fractales.i-SKB-F
Canales móviles mediante fractales de Barishpolts
ColorXWPR
Versión mejorada del porcentaje del rango de Larry Williams'.Past Regression Deviated
Inidcador de canal de tendencia.