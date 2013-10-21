CodeBaseРазделы
Индикаторы

i-SKB-F - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3215
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

KimIV

Скользящие каналы Баришпольца на Фракталах.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 09.02.2008.

Рис.1. Индикатор i-SKB-F

