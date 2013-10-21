Смотри, как бесплатно скачать роботов
i-SKB-F - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3215
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
KimIV
Скользящие каналы Баришпольца на Фракталах.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 09.02.2008.
Рис.1. Индикатор i-SKB-F
