Autor real:

lotos4u

La diferencia básica con el indicador estándard de fractales de B. Williams es la siguiente:



Existe la posibilidad de selccionar cualquier tamaño para el "hombro" del fractal (es decir, el número de fractales a la derecha y a la izquierda que son necesarios para formar la barra central del fractal). Los hombros izquierdo y derecho pueden indicarse por separado (parámetros RightBars and LeftBars). Por ejemplo, si ambos hombros se establecen en 3, son necesarias siete velas para formar un fractal. Se generan líneas horizontales para cada fractal. Esas líneas forman una especie de líneas de soporte/resistencia "fractales". Los fractales en sí son visualizados como diamantes, pero los fractales, a partir de los cuales ocurre una ruptura se visualizan como cículos grandes coloreados.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com 17.08.2008.