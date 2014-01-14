Mira cómo descargar robots gratis
FractalLevels - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
- 1641
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor real:
lotos4u
La diferencia básica con el indicador estándard de fractales de B. Williams es la siguiente:
- Existe la posibilidad de selccionar cualquier tamaño para el "hombro" del fractal (es decir, el número de fractales a la derecha y a la izquierda que son necesarios para formar la barra central del fractal). Los hombros izquierdo y derecho pueden indicarse por separado (parámetros RightBars and LeftBars). Por ejemplo, si ambos hombros se establecen en 3, son necesarias siete velas para formar un fractal.
- Se generan líneas horizontales para cada fractal. Esas líneas forman una especie de líneas de soporte/resistencia "fractales".
- Los fractales en sí son visualizados como diamantes, pero los fractales, a partir de los cuales ocurre una ruptura se visualizan como cículos grandes coloreados.
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com 17.08.2008.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/732
