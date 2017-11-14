コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MASi_WaveHist - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1217
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：Aleksey Terentyev

これはRaghee Hornerによって記述された市場サイクル指標の実装です。

Waveはシンプルな市場サイクルの指標です。それは、フィボナッチ数34に基づいた3重指数移動平均で、市場のトレンド、またはトレンドの視覚的な足跡を提供します。この目的においては、これは、トレンドライン、支持/抵抗よりも優れています。トレンドライン、支持/抵抗が効果的でないというのではなく、実際のところ、これらのラインは上昇トレンド、下降トレンド、横ばいやレンジ市場でも見つかる可能性があり、市場のサイクルを示すものではないのです。」

R.ホーナー著書、"Forex on Five Hours a Week: How to Make Money Trading on Your Own Time"（毎週5時間で外国為替：好きな時間に取引して利益を上げる方法」からの抜粋

指標の原理は単純です。

  • 緑色のバーは上昇トレンドの存在を表し、バーがЕМА34（高値）で閉じると表示されます。
  • ローソク足がないということは保合を意味し、バーがЕМА34（高値）とЕМА34（安値）内で閉じると現れます。
  • 桃色のローソク足は下降トレンドの存在を表し、バーがЕМА34（安値）を超えると表示されます。

シグナルは、同じ色のローソク足が3本現れると確認されます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2017年5月30日に公開されました。

図1　MASi_WaveHist指標

図1　MASi_WaveHist指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18957

Exp_Stopreversal Exp_Stopreversal

Stopreversal指標のシグナルに基づいた取引システム

Zigzag2_R_channel_System Zigzag2_R_channel_System

この指標はZigzag2_R_channel指標チャネルを使用してブレークアウトシステムを実装し、価格がジグザグのピークを通って描画されたチャネルを通り抜けたときにアラートを生成し、プッシュ通知と電子メール通知を送信します。

ColorPsychological ColorPsychological

色ヒストグラムとして実装されたPsychological指標で、アラート、プッシュ通知及び電子メール通知を備えています。

エキスパート エキスパート

任意のエキスパートアドバイザーのパラメータの読み書きのためのライブラリ