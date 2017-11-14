私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
MASi_WaveHist - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1217
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：Aleksey Terentyev
これはRaghee Hornerによって記述された市場サイクル指標の実装です。
「Waveはシンプルな市場サイクルの指標です。それは、フィボナッチ数34に基づいた3重指数移動平均で、市場のトレンド、またはトレンドの視覚的な足跡を提供します。この目的においては、これは、トレンドライン、支持/抵抗よりも優れています。トレンドライン、支持/抵抗が効果的でないというのではなく、実際のところ、これらのラインは上昇トレンド、下降トレンド、横ばいやレンジ市場でも見つかる可能性があり、市場のサイクルを示すものではないのです。」
R.ホーナー著書、"Forex on Five Hours a Week: How to Make Money Trading on Your Own Time"（毎週5時間で外国為替：好きな時間に取引して利益を上げる方法」からの抜粋
指標の原理は単純です。
- 緑色のバーは上昇トレンドの存在を表し、バーがЕМА34（高値）で閉じると表示されます。
- ローソク足がないということは保合を意味し、バーがЕМА34（高値）とЕМА34（安値）内で閉じると現れます。
- 桃色のローソク足は下降トレンドの存在を表し、バーがЕМА34（安値）を超えると表示されます。
シグナルは、同じ色のローソク足が3本現れると確認されます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2017年5月30日に公開されました。
図1 MASi_WaveHist指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18957
Stopreversal指標のシグナルに基づいた取引システムZigzag2_R_channel_System
この指標はZigzag2_R_channel指標チャネルを使用してブレークアウトシステムを実装し、価格がジグザグのピークを通って描画されたチャネルを通り抜けたときにアラートを生成し、プッシュ通知と電子メール通知を送信します。
色ヒストグラムとして実装されたPsychological指標で、アラート、プッシュ通知及び電子メール通知を備えています。エキスパート
任意のエキスパートアドバイザーのパラメータの読み書きのためのライブラリ