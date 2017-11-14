実際の著者：Aleksey Terentyev

これはRaghee Hornerによって記述された市場サイクル指標の実装です。

「Waveはシンプルな市場サイクルの指標です。それは、フィボナッチ数34に基づいた3重指数移動平均で、市場のトレンド、またはトレンドの視覚的な足跡を提供します。この目的においては、これは、トレンドライン、支持/抵抗よりも優れています。トレンドライン、支持/抵抗が効果的でないというのではなく、実際のところ、これらのラインは上昇トレンド、下降トレンド、横ばいやレンジ市場でも見つかる可能性があり、市場のサイクルを示すものではないのです。」 R.ホーナー著書、"Forex on Five Hours a Week: How to Make Money Trading on Your Own Time"（毎週5時間で外国為替：好きな時間に取引して利益を上げる方法」からの抜粋

指標の原理は単純です。

緑色のバーは上昇トレンドの存在を表し、バーがЕМА34（高値）で閉じると表示されます。

ローソク足がないということは保合を意味し、バーがЕМА34（高値）とЕМА34（安値）内で閉じると現れます。

桃色のローソク足は下降トレンドの存在を表し、バーがЕМА34（安値）を超えると表示されます。

シグナルは、同じ色のローソク足が3本現れると確認されます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2017年5月30日に公開されました。

図1 MASi_WaveHist指標