Ursprünglicher Autor: Aleksey Terentyev

Dies ist eine Umsetzung des von Raghee Horner beschriebenen Marktzyklusindikators.

"Wave ist ein einfacher Marktzyklusindikators: Ein Trio von exponentiellen gleitenden Durchschnitten auf der Basis der Fibonaccizahl 34. Er gibt mir einen visuellen Eindruck vom Markttrend oder dem Fehlen eines Trends. Er ist besser als Trendlinien, Unterstützung und Widerstand für diesen speziellen Zweck. Es ist nicht so, dass Trendlinien, Unterstützung und Widerstand nicht wirkungsvoll sind, aber Tatsache ist, dass diese Linien in aufwärts, abwärts und seitwärts bewegten zu finden sind oder von der Spannweite der Märkten abhängen, und dass sie allein nicht den Zyklus des Marktes anzeigen".

Ein Auszug aus dem Buch von R. Horner "Forex für fünf Stunden in der Woche: Geld verdienen nach eigenem Zeitplan"