MASi_WaveHist - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1092
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Ursprünglicher Autor: Aleksey Terentyev
Dies ist eine Umsetzung des von Raghee Horner beschriebenen Marktzyklusindikators.
"Wave ist ein einfacher Marktzyklusindikators: Ein Trio von exponentiellen gleitenden Durchschnitten auf der Basis der Fibonaccizahl 34. Er gibt mir einen visuellen Eindruck vom Markttrend oder dem Fehlen eines Trends. Er ist besser als Trendlinien, Unterstützung und Widerstand für diesen speziellen Zweck. Es ist nicht so, dass Trendlinien, Unterstützung und Widerstand nicht wirkungsvoll sind, aber Tatsache ist, dass diese Linien in aufwärts, abwärts und seitwärts bewegten zu finden sind oder von der Spannweite der Märkten abhängen, und dass sie allein nicht den Zyklus des Marktes anzeigen".
Ein Auszug aus dem Buch von R. Horner "Forex für fünf Stunden in der Woche: Geld verdienen nach eigenem Zeitplan"
Des Indikators Prinzip ist einfach:
- Grüne Bars zeigen einen Aufwärtstrends, der dann auftritt, wenn eine Bar oberhalb des EMA 34 (Hoch) geschlossen wird.
- Das Fehlen von Kerzen bedeutet Konsolidierung, es erscheint, wenn die Bar zwischen dem EMA 34 (Hoch) und EMA 34 (Tief) schließt.
- Rosa Kerzen zeigen einen Abwärtstrends, der dann auftritt, wenn eine Bar unterhalb des EMA 34 (Tief) schließt.
Die Signale werden durch drei Kerzen derselben Farbe bestätigt.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 30.05.2017.
Abb. 1. Der Indikator MASi_WaveHist
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18957
