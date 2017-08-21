Реальный автор: Aleksey Terentyev

Реализация индикатора рыночного цикла описанного Раджи Хорнер.

"Волна - простой индикатор рыночного цикла: три экспоненциальные скользящие средние, значение которых высчитывается на базе числа Фибоначчи 34. Индикатор дает визуальный отпечаток рыночной тенденции или, наоборот, ее отсутствия. В этом плане Волна намного лучше линии тренда, уровней поддержки и сопротивления. Дело в том, что линии тренда, уровни поддержки и сопротивления не работают - просто эти линии можно обнаружить на всех рынках с восходящими и нисходящими тенденциями или с ограниченным диапазоном движения, а сами по себе они не указывают на ту или иную стадию рыночного цикла."

Отрывок из книги Р. Хорнер "FOREX на 5 часов в неделю: как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свободное время"