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MASi_WaveHist - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Aleksey Terentyev
Реализация индикатора рыночного цикла описанного Раджи Хорнер.
"Волна - простой индикатор рыночного цикла: три экспоненциальные скользящие средние, значение которых высчитывается на базе числа Фибоначчи 34. Индикатор дает визуальный отпечаток рыночной тенденции или, наоборот, ее отсутствия. В этом плане Волна намного лучше линии тренда, уровней поддержки и сопротивления. Дело в том, что линии тренда, уровни поддержки и сопротивления не работают - просто эти линии можно обнаружить на всех рынках с восходящими и нисходящими тенденциями или с ограниченным диапазоном движения, а сами по себе они не указывают на ту или иную стадию рыночного цикла."
Отрывок из книги Р. Хорнер "FOREX на 5 часов в неделю: как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свободное время"
Принцип индикатора прост:
- Зеленые бары отражают наличие восходящей тенденции, появляются при закрытии бара выше ЕМА 34 (High);
- Отсутствие свечей - консолидация, появляется при закрытии бара в пределах ЕМА 34 (High) и ЕМА 34 (Low);
- Розовые свечи отражают наличие нисходящей тенденции, появляются при закрытии бара ниже ЕМА 34 (Low).
Подтверждением сигнала является появление трех свечей одного цвета.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.05.2017.
Рис.1. Индикатор MASi_WaveHist
Индикатор Psychological в виде цветной гистограммы, с подачей алертов, с отправкой Push и почтовых сообщений.New Random
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