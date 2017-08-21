CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MASi_WaveHist - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3986
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор: Aleksey Terentyev

Реализация индикатора рыночного цикла описанного Раджи Хорнер.

"Волна - простой индикатор рыночного цикла: три экспоненциальные скользящие средние, значение которых высчитывается на базе числа Фибоначчи 34. Индикатор дает визуальный отпечаток рыночной тенденции или, наоборот, ее отсутствия. В этом плане Волна намного лучше линии тренда, уровней поддержки и сопротивления. Дело в том, что линии тренда, уровни поддержки и сопротивления не работают - просто эти линии можно обнаружить на всех рынках с восходящими и нисходящими тенденциями или с ограниченным диапазоном движения, а сами по себе они не указывают на ту или иную стадию рыночного цикла."

Отрывок из книги Р. Хорнер "FOREX на 5 часов в неделю: как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свободное время"

Принцип индикатора прост:

  • Зеленые бары отражают наличие восходящей тенденции, появляются при закрытии бара выше ЕМА 34 (High);
  • Отсутствие свечей - консолидация, появляется при закрытии бара в пределах ЕМА 34 (High) и ЕМА 34 (Low);
  • Розовые свечи отражают наличие нисходящей тенденции, появляются при закрытии бара ниже ЕМА 34 (Low).

Подтверждением сигнала является появление трех свечей одного цвета.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.05.2017.

Рис.1. Индикатор MASi_WaveHist

Рис.1. Индикатор MASi_WaveHist

ColorPsychological ColorPsychological

Индикатор Psychological в виде цветной гистограммы, с подачей алертов, с отправкой Push и почтовых сообщений.

New Random New Random

Торговля на основе генератора случайных чисел или в одной из последовательностей: BUY - SELL - BUY или SELL - BUY - SELL.

History Deals and Orders History Deals and Orders

Скрипт "History Deals and Orders" выводит абсолютно все свойства для сделок и ордеров из торговой истории в заданном временном интервале.

Expert Expert

Библиотека чтения/записи параметров произвольных советников.