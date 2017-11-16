真实作者: Aleksey Terentyev

这是一个实现了由 Raghee Horner 描述的市场循环的指标。

"Wave 是一个简单的市场循环指标: 一个基于斐波那契 34 的三重指数移动平均，它为我提供了市场趋势或者没有趋势的直观印象。为了这个目的，它比趋势线、支撑和阻力要好。这并不是说趋势线，支撑和阻力没有用，而是说这些线可以在上涨趋势、下跌趋势，以及平盘或者振荡市场中找到，而它们自身并不能指示市场的循环。"

一段来自 R. Horner 的 "每周进行5个小时的外汇交易：如何在您自己的时间交易赚钱(Forex on Five Hours a Week: How to Make Money Trading on Your Own Time)" 一书的摘录