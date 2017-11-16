请观看如何免费下载自动交易
真实作者: Aleksey Terentyev
这是一个实现了由 Raghee Horner 描述的市场循环的指标。
"Wave 是一个简单的市场循环指标: 一个基于斐波那契 34 的三重指数移动平均，它为我提供了市场趋势或者没有趋势的直观印象。为了这个目的，它比趋势线、支撑和阻力要好。这并不是说趋势线，支撑和阻力没有用，而是说这些线可以在上涨趋势、下跌趋势，以及平盘或者振荡市场中找到，而它们自身并不能指示市场的循环。"
一段来自 R. Horner 的 "每周进行5个小时的外汇交易：如何在您自己的时间交易赚钱(Forex on Five Hours a Week: How to Make Money Trading on Your Own Time)" 一书的摘录
指标的原则很简单:
- 绿色柱表示了出现上涨的趋势，这是柱关闭在 EMA 34 的上方 (高).
- 烛形有缺失表示在整理，它出现于柱关闭在 EMA 34(高值) 与 EMA 34(低值)之间的时候。
- 粉色烛形表示出现下跌的趋势，它出现于柱关闭在EMA 34 (低值) 下方时。
当三个烛形出现相同的颜色，信号就可以得到确认。
本指标最初是使用 MQL4 语言编写并于2017年5月30日发布在 mql4.com 的代码库中。
图 1. MASi_WaveHist 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18957
