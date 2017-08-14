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RSIValues - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Mohit Marwaha
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода индикатора RSI для каждого таймфрейма в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем. Индикатор также имеет возможность менять шрифт используемого текста и убирать отображение неиспользуемых таймфреймов. Максимальное количество одновременно отображаемых индикаторов - десять.
Рис.1. Индикатор RSIValues
Индикатор Psychological с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ADXCrossingMA
Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений линий Di Plus и Di Minus индикатора ADX_Smoothed.
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора Zigzag2_R_channel, с подачей алертов и отправкой Push и почтовых сообщений при пробое канала, построенного на вершинах зигзаг.Exp_Stopreversal
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Stopreversal.