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Индикаторы

RSIValues - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2364
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
RSIValues.mq5 (28.24 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Реальный автор: Mohit Marwaha

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода индикатора RSI для каждого таймфрейма в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем. Индикатор также имеет возможность менять шрифт используемого текста и убирать отображение неиспользуемых таймфреймов. Максимальное количество одновременно отображаемых индикаторов - десять.

Рис.1. Индикатор RSIValues

Рис.1. Индикатор RSIValues

Psychological_HTF Psychological_HTF

Индикатор Psychological с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ADXCrossingMA ADXCrossingMA

Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений линий Di Plus и Di Minus индикатора ADX_Smoothed.

Zigzag2_R_channel_System Zigzag2_R_channel_System

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора Zigzag2_R_channel, с подачей алертов и отправкой Push и почтовых сообщений при пробое канала, построенного на вершинах зигзаг.

Exp_Stopreversal Exp_Stopreversal

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Stopreversal.