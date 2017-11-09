CodeBaseKategorien
Indikatoren

RSIValues - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
931
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
RSIValues.mq5 (28.24 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Ursprünglicher Autor: Mohit Marwaha

Der Indikator zeigt einen Textblock mit Werten der RSI mit einer nutzerdefinierten Periodenlänge für jeden Zeitrahmen. Die Größe des Textblocks kann angepasst werden. Es kann auch der Schrifttyp geändert und nicht die verwendetet Zeitrahmen unterdrückt werden. Maximal können 10 Indikatoren gleichzeitig gezeigt werden.

Abb. 1. Der Indikator RSIValues

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18932

