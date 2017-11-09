und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
RSIValues - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 931
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ursprünglicher Autor: Mohit Marwaha
Der Indikator zeigt einen Textblock mit Werten der RSI mit einer nutzerdefinierten Periodenlänge für jeden Zeitrahmen. Die Größe des Textblocks kann angepasst werden. Es kann auch der Schrifttyp geändert und nicht die verwendetet Zeitrahmen unterdrückt werden. Maximal können 10 Indikatoren gleichzeitig gezeigt werden.
Abb. 1. Der Indikator RSIValues
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18932
Der Psychological Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.KoliErBands_HTF
Der KoliErBands Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.
Der Indikator implementiert ein Ausbruchssystem unter Verwendung des Indikatorkanals Zigzag2_R_channel und generiert Alarme, sendet Benachrichtigungen per Push und E-Mail, wenn der Preis den durch die Zacken des Zickzack gezogenen Kanal durchbricht.Exp_Stopreversal
Ein Handelssystem, das auf dem Indikator Stopreversal basiert.