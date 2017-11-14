コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

RSIValues - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1051
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
RSIValues.mq5 (28.24 KB) ビュー
実際の著者：Mohit Marwaha

この指標は、各時間枠でユーザ定義RSI期間の値を含むテキストブロックを表示します。テキストブロックのサイズはカスタマイズ可能です。テキストフォントを変更したり、未使用の時間枠の表示を無効にすることもできます。同時に表示される指標の最大数は10です。

図1　RSIValues指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18932

