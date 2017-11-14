無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：Mohit Marwaha
この指標は、各時間枠でユーザ定義RSI期間の値を含むテキストブロックを表示します。テキストブロックのサイズはカスタマイズ可能です。テキストフォントを変更したり、未使用の時間枠の表示を無効にすることもできます。同時に表示される指標の最大数は10です。
図1 RSIValues指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18932
