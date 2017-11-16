请观看如何免费下载自动交易
真实作者: Mohit Marwaha
本指标在每个时段中显示用户定义周期数的 RSI 数值，显示在一个文字方块中。文字块的大小是可以自定义的，您也可以改变文字的字体以及禁止显示未使用的时段。指标中同时显示的最大数量是10。
图 1. RSIValues 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18932
