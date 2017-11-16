代码库部分
RSIValues - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
RSIValues.mq5 (28.24 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者: Mohit Marwaha

本指标在每个时段中显示用户定义周期数的 RSI 数值，显示在一个文字方块中。文字块的大小是可以自定义的，您也可以改变文字的字体以及禁止显示未使用的时段。指标中同时显示的最大数量是10。

图 1. RSIValues 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18932

