真实作者: Mohit Marwaha

本指标在每个时段中显示用户定义周期数的 RSI 数值，显示在一个文字方块中。文字块的大小是可以自定义的，您也可以改变文字的字体以及禁止显示未使用的时段。指标中同时显示的最大数量是10。

图 1. RSIValues 指标