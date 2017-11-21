Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ADXCrossingMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1061
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: Amir
Indicador de señal de semáforo que usa el cruzamiento de las líneas Di Plus y Di Minus del indicador ADX_Smoothed.
Fig. 1. Indicador ADXCrossingMA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18925
Stopreversal
Indicador de señal de semáforo.Psychological
Oscilador clásico, importado desde la plataforma FXAccuCharts.
KoliErBands_HTF
Indicador KoliErBands con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Psychological_HTF
Indicador Psychological con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.