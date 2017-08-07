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Stopreversal - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Dominic
Семафорный сигнальный индикатор.
Рис.1. Индикатор Stopreversal
Psychological
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