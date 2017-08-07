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Индикаторы

Stopreversal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
4195
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Dominic

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Рис.1. Индикатор Stopreversal

Рис.1. Индикатор Stopreversal

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