指标

Stopreversal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
真实作者: Dominic

一个信号灯信号指标，

图 1. Stopreversal 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18922

