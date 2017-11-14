コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Stopreversal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：Dominic

セマフォシグナル指標

図1　Stopreversal指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18922

Psychological Psychological

FXAccuChartsプラットフォームからインポートされた古典的オシレータ

経済指標カレンダーのためのHTMLファイル変換プログラム 経済指標カレンダーのためのHTMLファイル変換プログラム

経済指標カレンダーのためのHTMLファイル変換プログラムこのスクリプトはhttp://www.investing.com/economic-calendarからダウンロードしたページを解析し、CSVファイルでニュースの一覧を作成します。

ADXCrossingMA ADXCrossingMA

ADX_Smoothed指標のDI+とDI-ラインの交差に基づいたセマフォシグナル指標

KoliErBands_HTF KoliErBands_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むKoliErBands指標