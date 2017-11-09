CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Stopreversal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1286
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ursprünglicher Autor: Dominic

Ein Signalindikator.

Abb. 1. Der Indikator Stopreversal

Abb. 1. Der Indikator Stopreversal

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18922

Psychological Psychological

Ein klassischer Oszillator importiert von der Plattform FXAccuCharts.

Konvertieren der HTML-Dateien des Wirtschaftskalenders Konvertieren der HTML-Dateien des Wirtschaftskalenders

Konvertieren der HTML-Dateien des Wirtschaftskalenders. Das Skript konvertiert die von http://www.investing.com/economic-calendar heruntergeladene Seite mit den Pressemitteilungen in eine CSV-Textdatei.

ADXCrossingMA ADXCrossingMA

Eine Signalindikator basierend auf dem Kreuzen der Linien von Di Plus und Di Minus des Indikators ADX_Smoothed.

KoliErBands_HTF KoliErBands_HTF

Der KoliErBands Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.