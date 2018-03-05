und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Gestreifter Laguerre, angewendet aus die doppelte Stochastik - Indikator für den MetaTrader 5
Anstatt feste Stufen zu verwenden, verwendet diese Version der doppelt geglätteten Stochastik einen "gestreiften" Laguerre-Filter für Stufen und Trends.
Der gestreifte Laguerre Filter zeigt Zwischenschritte des Laguerre Filters als "Level" an, die dann als Unterstützungs-/Widerstandslinien (oder überkaufte/überverkaufte, je nach Handelsstil) des zugrunde liegenden Indikators verwendet werden können. In diesem Fall wird für die Basisberechnung eine doppelt geglättete Stochastik verwendet.
