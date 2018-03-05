CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Gestreifter Laguerre, angewendet aus die doppelte Stochastik - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
669
Rating:
(28)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Anstatt feste Stufen zu verwenden, verwendet diese Version der doppelt geglätteten Stochastik einen "gestreiften" Laguerre-Filter für Stufen und Trends.

Der gestreifte Laguerre Filter zeigt Zwischenschritte des Laguerre Filters als "Level" an, die dann als Unterstützungs-/Widerstandslinien (oder überkaufte/überverkaufte, je nach Handelsstil) des zugrunde liegenden Indikators verwendet werden können. In diesem Fall wird für die Basisberechnung eine doppelt geglättete Stochastik verwendet.

Gestreifter Laguerre, angewendet aus die doppelte Stochastik

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/18900

Laguerre, gestreift, angewendet auf den RSI Laguerre, gestreift, angewendet auf den RSI

Laguerre hat das RSI "Experiment" beendet.

Laguerre, gestreift Laguerre, gestreift

Eine Variation des Laguerre Filterindikators.

VWAP Kundenspezifische Position VWAP Kundenspezifische Position

Standard VWAP (Volume Weighted Average Price) Berechnung, jedoch mit konfigurierbarer Startposition.

CDictionary CDictionary

Eine Implementierung der Datenstruktur eines "Wörterbuchs" (assoziatives Array) in MQL5, basierend auf CArrayObj und CList.