Gestreifter Laguerre, angewendet aus die doppelte Stochastik

Anstatt feste Stufen zu verwenden, verwendet diese Version der doppelt geglätteten Stochastik einen "gestreiften" Laguerre-Filter für Stufen und Trends.

Der gestreifte Laguerre Filter zeigt Zwischenschritte des Laguerre Filters als "Level" an, die dann als Unterstützungs-/Widerstandslinien (oder überkaufte/überverkaufte, je nach Handelsstil) des zugrunde liegenden Indikators verwendet werden können. In diesem Fall wird für die Basisberechnung eine doppelt geglättete Stochastik verwendet.