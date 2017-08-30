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Laguerre stripped of double stochastic - индикатор для MetaTrader 5
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Вместо того, чтобы использовать фиксированные уровни, в этой версии двойного сглаженного стохастика используется "разобранный" фильтр Лягерра для уровней и трендов.
Этот фильтр показывает промежуточные шаги расчета фильтра Лягерра как "уровни", которые могут быть использованы также для поиска уровней поддержки/сопротивления (или перепроданности/перекупленности), в зависимости от задач и стиля трейдинга. В этом случае для базового расчета используется двойной сглаженный стохастик.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18900
Эксперимент с фильтром Лягерра и RSILaguerre stripped
Новый вариант фильтра Лягерра.
Советник использует метод линейного предсказания Бёрга (Burg).Carbophos
Советник выставляет сетку отложенных ордеров Sell Limit и Buy Limit.