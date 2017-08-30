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Индикаторы

Laguerre stripped of double stochastic - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2933
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
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Вместо того, чтобы использовать фиксированные уровни, в этой версии двойного сглаженного стохастика используется "разобранный" фильтр Лягерра для уровней и трендов.

Этот фильтр показывает промежуточные шаги расчета фильтра Лягерра как "уровни", которые могут быть использованы также для поиска уровней поддержки/сопротивления (или перепроданности/перекупленности), в зависимости от задач и стиля трейдинга. В этом случае для базового расчета используется двойной сглаженный стохастик.

Laguerre stripped of double stochastic

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18900

Laguerre stripped of RSI Laguerre stripped of RSI

Эксперимент с фильтром Лягерра и RSI

Laguerre stripped Laguerre stripped

Новый вариант фильтра Лягерра.

Burg Extrapolator Burg Extrapolator

Советник использует метод линейного предсказания Бёрга (Burg).

Carbophos Carbophos

Советник выставляет сетку отложенных ордеров Sell Limit и Buy Limit.