Laguerre stripped of double stochastic

Вместо того, чтобы использовать фиксированные уровни, в этой версии двойного сглаженного стохастика используется "разобранный" фильтр Лягерра для уровней и трендов.



Этот фильтр показывает промежуточные шаги расчета фильтра Лягерра как "уровни", которые могут быть использованы также для поиска уровней поддержки/сопротивления (или перепроданности/перекупленности), в зависимости от задач и стиля трейдинга. В этом случае для базового расчета используется двойной сглаженный стохастик.