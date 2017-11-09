Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Four_MA_Strength_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Four_MA_Strength Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Zeitrahmen für den Chart
Der Indikator benötigt den Indikator Four_MA_Strength.mq5. Sichern Sie ihn im Verzeichnis <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb. 1. Der Indikator Four_MA_Strength_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18856
