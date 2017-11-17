Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Four_MA_Strength_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1276
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador Four_MA_Strength com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período de gráfico de indicador (timeframe)
Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador Four_MA_Strength.mq5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador Four_MA_Strength_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18856
Symbol
A biblioteca para trabalho com símbolos personalizados convencionaisATRValues
O indicador mostra o valor do período do ATR definido pelo usuário para cada timeframe como um bloco de texto.