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Индикаторы

Four_MA_Strength_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2434
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Four_MA_Strength с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Four_MA_Strength.mq5.

Рис.1. Индикатор Four_MA_Strength_HTF

Рис.1. Индикатор Four_MA_Strength_HTF

KoliErBands KoliErBands

Еще один вариант полос Боллинджера с использованием в качестве средней линии среднего от максимума и минимума за период.

Nevalyashka Nevalyashka

Открываем новую позицию, противоположную предыдущей. Из настроек только Stop loss, Take Profit и количество минимальных лотов.

Last ZZ50 Last ZZ50

Стратегия на основе индикатора ZigZag и отложенных ордерах.

VolatilityValues VolatilityValues

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода индикатора Volatility для каждого таймфрейма в виде текстового блока.