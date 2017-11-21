Mira cómo descargar robots gratis
Four_MA_Strength - indicador para MetaTrader 5
Autor real: David Honeywell
Indicador de fuerza y dirección de la tendencia con uso de medias móviles de cuatro minutos Para la tendencia ascendente y descendente se usan cuatro niveles de valores, cuya magnitud viene determinada por la fuerza de la tendencia.
Fig. 1. Indicador Four_MA_Strength
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18813
MA Zigzag Trend
Otro indicador de tendencia ZigZag, basado en los puntos de los extremos del indicador SMA.TesterBenchmark
Medidor de la productividad pura de los simuladores de estrategias MetaTrader 4/5.
Mikahekin_HTF
Indicador Mikahekin con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_ForceTrend
Sistema comercial construido con las señales del indicador ForceTrend.