Indicadores

Four_MA_Strength - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones: 826
826
Ranking:
(22)
Publicado:
Autor real: David Honeywell

Indicador de fuerza y dirección de la tendencia con uso de medias móviles de cuatro minutos Para la tendencia ascendente y descendente se usan cuatro niveles de valores, cuya magnitud viene determinada por la fuerza de la tendencia.

Fig. 1. Indicador Four_MA_Strength

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18813

