CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

SpreadInfo - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1452
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.12 KB) ver
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
spreadinfo.mq5 (9.08 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

SpreadInfo muestra el spread actual, su valor medio y su relación en una de las esquinas del gráfico. El tipo de letra, color y tamaño pueden personalizarse en los parámetros de entrada.

Se utiliza la clase СMoving_Average de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh para compilar el indicador. El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers", así como type_font y la clase CFontName de la biblioteca GetFontName.mqh.

SpreadInfo

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador          |
//+----------------------------------------------+
input string SpName="Spread";                         // Nombre del spread
input string MaSpName="MASpread";                     // Nombre de la media del spread
input string RatioName="Ratio";                       // Nombre de la relación entre el spread y su media
input color  TextColor1=Magenta;                     // Color del spread
input color  TextColor2=Blue;                        // Color de la media del spread
input color  TextColor3=Red;                         // Color de la relacion entre el spread y su media
input int    FontSize=15;                            // Tamaño de fuente
input type_font FontType=Font14;                     // Tipo de fuente
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Esquina donde ubicar
input uint Y_=1;                                     // Ubicación Vertical
input uint X_=5;                                     // Ubicación Horizontal
input int period=100;                                // Periodo de suavizado del spread

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/647

StepRSI_v5.2 StepRSI_v5.2

Un indicador de tendencia que utiliza el oscilador analógico RSI y su línea de señal. Queda trazado como una nube coloreada

XMACD_HTF_Signal XMACD_HTF_Signal

XMACD_HTF_Signal visualiza las direcciones de la tendencia de las últimas tres barras del indicador XMACD como tres objetos gráficos.

X2MA_HTF_Signal X2MA_HTF_Signal

X2MA_HTF_Signal isualiza las direcciones de la tendencia de las últimas tres barras del indicador X2MA como tres objetos gráficos, cuyos colores determinan la dirección de la tendencia.

IncCMOOnArray IncCMOOnArray

La clase CMOOnArray está diseñada para calcular los valores de CMO (Chande Momentum Oscillator - Oscilador de Momento de Chande) en búferes de indicador. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.