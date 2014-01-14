Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
SpreadInfo - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1452
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
SpreadInfo muestra el spread actual, su valor medio y su relación en una de las esquinas del gráfico. El tipo de letra, color y tamaño pueden personalizarse en los parámetros de entrada.
Se utiliza la clase СMoving_Average de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh para compilar el indicador. El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers", así como type_font y la clase CFontName de la biblioteca GetFontName.mqh.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input string SpName="Spread"; // Nombre del spread input string MaSpName="MASpread"; // Nombre de la media del spread input string RatioName="Ratio"; // Nombre de la relación entre el spread y su media input color TextColor1=Magenta; // Color del spread input color TextColor2=Blue; // Color de la media del spread input color TextColor3=Red; // Color de la relacion entre el spread y su media input int FontSize=15; // Tamaño de fuente input type_font FontType=Font14; // Tipo de fuente input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Esquina donde ubicar input uint Y_=1; // Ubicación Vertical input uint X_=5; // Ubicación Horizontal input int period=100; // Periodo de suavizado del spread
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/647
Un indicador de tendencia que utiliza el oscilador analógico RSI y su línea de señal. Queda trazado como una nube coloreadaXMACD_HTF_Signal
XMACD_HTF_Signal visualiza las direcciones de la tendencia de las últimas tres barras del indicador XMACD como tres objetos gráficos.
X2MA_HTF_Signal isualiza las direcciones de la tendencia de las últimas tres barras del indicador X2MA como tres objetos gráficos, cuyos colores determinan la dirección de la tendencia.IncCMOOnArray
La clase CMOOnArray está diseñada para calcular los valores de CMO (Chande Momentum Oscillator - Oscilador de Momento de Chande) en búferes de indicador. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.