SpreadInfo muestra el spread actual, su valor medio y su relación en una de las esquinas del gráfico. El tipo de letra, color y tamaño pueden personalizarse en los parámetros de entrada.

Se utiliza la clase СMoving_Average de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh para compilar el indicador. El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers", así como type_font y la clase CFontName de la biblioteca GetFontName.mqh.

Parámetros de entrada del indicador: