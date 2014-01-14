CodeBaseSecciones
XMACD_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
MACD_HTF_Signal visualiza las direcciones de la tendencia de las últimas tres barras del indicador XMACD como tres objetos gráficos, cuyos colores determinan la dirección de la tendencia.

XMACD_HTF_Signal

Parámetros de entrada del indicador:

El periodo y el nombre del instrumento financiero usado para los cálculos del indicador pueden ser modificado mediante los parámetros de entrada correspondientes. Si el parámetro de entrada Symbol_ (instrumento financiero) se deja en blanco, se utilizará el instrumento financiero de la gráfica actual.

Todos los parámetros de entrada pueden ser divididos en dos grandes grupos:

  1. La información sobre los parámetros de entrada del indicador XMACD se puede encontran en la descripción del indicador XMACD;
  2. Parámetros de entrada del indicador XMACD_HTF_Signal que son necesarios para la visualización del indicador:
    //---- configuración de visualización del indicador
input string Symols_Sirname="XMACD_Label_";           // Nombre de las etiquetas del indicador
input color UpSymol_Color=Lime;                       // Color del símbolo para subidas
input color DnSymol_Color=Red;                        // Color del símbolo para bajadas
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // Color del nombre del indicador
input uint Symols_Size=34;                            // Tamaño de los símbolos de señal
input uint Font_Size=15;                              // Tamaño de la fuente del nombre del indicador
input int X_3=120;                                    // Desplazamiento horizontal del nombre
input int Y_3=10;                                     // Desplazamiento vertical del nombre
input bool ShowIndName=true;                          // Mostrar el nombre del indicador
input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Esquina donde colocar
input uint X_=0;                                      // Desplazamiento horizontal
input uint Y_=0;                                      // Desplazamiento vertical

En caso de utilizar varios indicadores XMACD_HTF_Signal en un gráfico, cada uno de ellos debe tener sus propios valores de la variable de cadena Symbols_Sirname (nombre de etiquetas del indicador).

Coloque el archivo compilado del indicador XMACD en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/666

