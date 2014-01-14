Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XMACD_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
MACD_HTF_Signal visualiza las direcciones de la tendencia de las últimas tres barras del indicador XMACD como tres objetos gráficos, cuyos colores determinan la dirección de la tendencia.
Parámetros de entrada del indicador:
El periodo y el nombre del instrumento financiero usado para los cálculos del indicador pueden ser modificado mediante los parámetros de entrada correspondientes. Si el parámetro de entrada Symbol_ (instrumento financiero) se deja en blanco, se utilizará el instrumento financiero de la gráfica actual.
Todos los parámetros de entrada pueden ser divididos en dos grandes grupos:
- La información sobre los parámetros de entrada del indicador XMACD se puede encontran en la descripción del indicador XMACD;
- Parámetros de entrada del indicador XMACD_HTF_Signal que son necesarios para la visualización del indicador:
//---- configuración de visualización del indicador input string Symols_Sirname="XMACD_Label_"; // Nombre de las etiquetas del indicador input color UpSymol_Color=Lime; // Color del símbolo para subidas input color DnSymol_Color=Red; // Color del símbolo para bajadas input color IndName_Color=DarkOrchid; // Color del nombre del indicador input uint Symols_Size=34; // Tamaño de los símbolos de señal input uint Font_Size=15; // Tamaño de la fuente del nombre del indicador input int X_3=120; // Desplazamiento horizontal del nombre input int Y_3=10; // Desplazamiento vertical del nombre input bool ShowIndName=true; // Mostrar el nombre del indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Esquina donde colocar input uint X_=0; // Desplazamiento horizontal input uint Y_=0; // Desplazamiento vertical
En caso de utilizar varios indicadores XMACD_HTF_Signal en un gráfico, cada uno de ellos debe tener sus propios valores de la variable de cadena Symbols_Sirname (nombre de etiquetas del indicador).
Coloque el archivo compilado del indicador XMACD en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/666
