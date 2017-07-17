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ForceTrend - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: неизвестен
Простейший трендовый индикатор с цветовой индикацией направления действующего тренда.
Рис.1. Индикатор ForceTrend
Индикатор BarTimer в вертикальном исполнении, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas", с возможностью фиксации тайфрейма, с которого индикатор отображает данные во входных параметрах, подающий звуковые сигналы при смене бара.BarTimerCLineRoundedVertical
Индикатор BarTimer в вертикальном исполнении, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas", с использованием данных текущего таймфрейма, подающий звуковые сигналы при смене бара.
Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора зигзага AlexSTAL_ZigZagProf.Martin
Советник без единого индикатора. Используется увеличение лота и шага.