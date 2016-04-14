CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Fisher_m11 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1544
Ranking:
(8)
Publicado:
Fisher_m11.mq4 (5.91 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor: marting

Indicador Fisher_m11.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8010

Expected Volumes Expected Volumes

Indicador Expected Volumes.

BB_Prc BB_Prc

Indicador BB_Prc.

Advanced Get Oscillator Advanced Get Oscillator

Indicador Advanced Get Oscillator.

MA Cross 3MACross Alert WarnSig MA Cross 3MACross Alert WarnSig

Indicador MA Cross 3MACross Alert WarnSig.