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Индикаторы

ColorFisher_m11 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2600
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: MartinG

Осциллятор с использованием обратного преобразования Фишера.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 25.03.2008.

Рис.1. Индикатор ColorFisher_m11

Рис.1. Индикатор ColorFisher_m11.

Multi Arbitration 1.1xx Multi Arbitration 1.1xx

Покупаем (открываем позиции BUY) подешевле, продаём (открываем позиции SELL) подороже.

Multi Arbitration 1.000 Multi Arbitration 1.000

Покупаем (открываем позиции BUY) подешевле, продаем (открываем позиции SELL) подороже.

iCCI iMA iCCI iMA

Индикатор iMA (Moving Average) от индикатора iCCI (Commodity Channel Index). Аналог выбора Previous Indicator's Data в терминале.

Exp_AFStar Exp_AFStar

Торговая система, построенная на сигналах индикатора AFStar.