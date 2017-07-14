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ColorFisher_m11 - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: MartinG
Осциллятор с использованием обратного преобразования Фишера.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 25.03.2008.
Рис.1. Индикатор ColorFisher_m11.
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