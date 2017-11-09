CodeBaseKategorien
Indikatoren

ColorFisher_m11 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
753
(20)
2017-11-09
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Ursprünglicher Autor: MartinG

Oszillator auf Basis der inversen Fisher Transformation.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 25.05.2008.

Abb. 1. Der Indikator ColorFisher_m11

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18771

