ColorFisher_m11 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real: MartinG

Oscilador usando a transformada de Fisher inversa.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 25.03.2008.

Fig.1. Indicador ColorFisher_m11

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18771

