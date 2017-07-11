Если закрытие по Stop loss - удваиваем объём, если по Take profit - ставим минимальный объём. Для определения того, что сделка произошла вследствие срабатывания Stop loss или TakeProfit, используем OnTradeTransaction.

Покупаем (открываем позиции BUY) подешевле, продаем (открываем позиции SELL) подороже.