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Индикаторы

AFStar - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3711
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Forex-Experts

Семафорный сигнальный индикатор.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.10.2007.

Рис.1. Индикатор AFStar

Рис.1. Индикатор AFStar

ZigZagOnParabolic_channel ZigZagOnParabolic_channel

Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора ЗигЗага ZigZagOnParabolic.

ParTest ParTest

Индикатор Парамона с цветной заливкой канала.

Stop Loss Take Profit Stop Loss Take Profit

Если закрытие по Stop loss - удваиваем объём, если по Take profit - ставим минимальный объём. Для определения того, что сделка произошла вследствие срабатывания Stop loss или TakeProfit, используем OnTradeTransaction.

Multi Arbitration 1.000 Multi Arbitration 1.000

Покупаем (открываем позиции BUY) подешевле, продаем (открываем позиции SELL) подороже.