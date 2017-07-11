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AFStar - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Forex-Experts
Семафорный сигнальный индикатор.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.10.2007.
Рис.1. Индикатор AFStar
ZigZagOnParabolic_channel
Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора ЗигЗага ZigZagOnParabolic.ParTest
Индикатор Парамона с цветной заливкой канала.
Stop Loss Take Profit
Если закрытие по Stop loss - удваиваем объём, если по Take profit - ставим минимальный объём. Для определения того, что сделка произошла вследствие срабатывания Stop loss или TakeProfit, используем OnTradeTransaction.Multi Arbitration 1.000
Покупаем (открываем позиции BUY) подешевле, продаем (открываем позиции SELL) подороже.