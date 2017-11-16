代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

AFStar - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1674
等级:
(21)
已发布:
AFStar.mq5 (21.6 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者: Forex-Experts

一个信号灯信号指标，

本指标最初是使用 MQL4 语言实现，并且于2007年10月15日发布在 mql4.com 的代码库中。

图 1. AFStar 指标

图 1. AFStar 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18754

ZigZagOnParabolic_channel ZigZagOnParabolic_channel

一个基于 ZigZagOnParabolic 指标峰值和谷值的通道指标。

Multi Arbitration 1.1xx Multi Arbitration 1.1xx

以较低的价格买入证券(建立买入仓位), 以较高的价格卖出证券 (建立卖出仓位)。

Stop Loss Take Profit Stop Loss Take Profit

如果仓位以止损平仓，交易量就加倍，如果是由获利平仓，就使用最小交易量。OnTradeTransaction 是用于判断交易是由止损激发还是获利触发的。

ColorFisher_m11 ColorFisher_m11

使用了反向费舍尔转换的振荡指标。