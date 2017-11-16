代码库部分
ParTest - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1207
(17)
ParTest.mq5 (27.21 KB)
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
真实作者: Danilla

通道使用彩色填充的 Paramon 指标。

本指标最初是使用 MQL4 实现，并且于2007年10月17日发布在 mql4.com 的代码库中。

图 1. ParTest 指标

图 1. ParTest 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18750

