请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者: Danilla
通道使用彩色填充的 Paramon 指标。
本指标最初是使用 MQL4 实现，并且于2007年10月17日发布在 mql4.com 的代码库中。
图 1. ParTest 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18750
Exp_Omni_Trend
一个基于 Omni_Trend 指标信号的交易系统。Exp_Color_PEMA_Envelopes_Digit_System
一个基于 Color_PEMA_Envelopes_Digit_System 指标信号的突破交易系统。
Multi Arbitration 1.1xx
以较低的价格买入证券(建立买入仓位), 以较高的价格卖出证券 (建立卖出仓位)。ZigZagOnParabolic_channel
一个基于 ZigZagOnParabolic 指标峰值和谷值的通道指标。