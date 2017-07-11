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ParTest - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Danilla
Индикатор Парамона с цветной заливкой канала.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 17.10.2007.
Рис.1. Индикатор ParTest
Exp_Omni_Trend
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Omni_Trend.Exp_Color_PEMA_Envelopes_Digit_System
Пробойная торговая система, построенная на сигналах индикатора Color_PEMA_Envelopes_Digit_System.
ZigZagOnParabolic_channel
Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора ЗигЗага ZigZagOnParabolic.AFStar
Семафорный сигнальный индикатор.