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Индикаторы

ParTest - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2618
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Danilla

Индикатор Парамона с цветной заливкой канала.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 17.10.2007.

Рис.1. Индикатор ParTest

Рис.1. Индикатор ParTest

Exp_Omni_Trend Exp_Omni_Trend

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Omni_Trend.

Exp_Color_PEMA_Envelopes_Digit_System Exp_Color_PEMA_Envelopes_Digit_System

Пробойная торговая система, построенная на сигналах индикатора Color_PEMA_Envelopes_Digit_System.

ZigZagOnParabolic_channel ZigZagOnParabolic_channel

Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора ЗигЗага ZigZagOnParabolic.

AFStar AFStar

Семафорный сигнальный индикатор.